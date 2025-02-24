Премьер Дании: есть риск, что мир будет более опасен, чем происходящая сейчас война

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что американцы создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы, и выразила недоверие к тому, что глава Кремля хочет мира.

Об этом она сказала изданию 21 Søndag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

"Я не чувствую такой уверенности в отношении американцев, как в прошлом", – заявила Метте Фредериксен.

Она отметила, что никогда не предполагала, что время второго срока Дональда Трампа будет таким же, как и время его первого срока.

"Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", – уточнила премьер-министр.

В то время как США и президент Трамп начали процесс прекращения войны в Украине, Фредериксен заявила, что не доверяет кремлевскому правителю Путину и его намерениям.

"Я должна быть честной и сказать, что я не верю Путину. Я не думаю, что он хочет мира в Украине", – заявила она.

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас", – сказала Фредериксен.

Премьер Дании является одной из тех, кто прибыл в Киев в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщалось, шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).