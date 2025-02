Орбан привітав ультраправих Німеччини з виборами і не згадав про Мерца

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у привітанні щодо виборів у Німеччині ні словом не згадав переможців ХДС/ХСС та ймовірного нового канцлера Фрідріха Мерца, натомість привітав з добрим результатом лідерку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісу Вайдель.

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава угорського уряду підкреслив, що "народ Німеччини проголосував за зміни у величезній кількості".

"Я хочу привітати Алісу Вайдель з подвоєнням частки голосів "АдН". Успіхів і благослови бог Німеччину!" – написав Орбан.

The people of Germany voted for change in immense numbers. I want to congratulate @Alice_Weidel on doubling @AfD’s share of the votes. Good luck and God bless Germany!