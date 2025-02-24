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Орбан привітав ультраправих Німеччини з виборами і не згадав про Мерца

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 13:21 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у привітанні щодо виборів у Німеччині ні словом не згадав переможців ХДС/ХСС та ймовірного нового канцлера Фрідріха Мерца, натомість привітав з добрим результатом лідерку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісу Вайдель.

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава угорського уряду підкреслив, що "народ Німеччини проголосував за зміни у величезній кількості". 

"Я хочу привітати Алісу Вайдель з подвоєнням частки голосів "АдН". Успіхів і благослови бог Німеччину!" – написав Орбан.

Вайдель заявила у понеділок, що отримала привітання від Ілона Маска після того, як її партія посіла друге місце на парламентських виборах 23 лютого. 

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", нагадаємо, здобула беззаперечну перемогу у землях колишньої Східної Німеччини.

Деталі читайте у статті: Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу

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