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Орбан поздравил ультраправых Германии с выборами и не упомянул о Мерце

Новости — Понедельник, 24 февраля 2025, 13:21 — Кристина Бондарева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поздравлении по случаю выборов в Германии ни словом не упомянул победителей ХДС/ХСС и вероятного нового канцлера Фридриха Мерца, зато поздравил с хорошим результатом лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" Алису Вайдель.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что "народ Германии проголосовал за изменения в огромном количестве".

"Я хочу поздравить Алису Вайдель с удвоением доли голосов "АдГ". Успехов и благослови бог Германию!" – написал Орбан.

Вайдель заявила в понедельник, что получила поздравления от Илона Маска после того, как ее партия заняла второе место на парламентских выборах 23 февраля.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", напомним, одержала безоговорочную победу в землях бывшей Восточной Германии.

Детали читайте в статье: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.

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Орбан Венгрия Германия
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