Орбан поздравил ультраправых Германии с выборами и не упомянул о Мерце

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поздравлении по случаю выборов в Германии ни словом не упомянул победителей ХДС/ХСС и вероятного нового канцлера Фридриха Мерца, зато поздравил с хорошим результатом лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" Алису Вайдель.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что "народ Германии проголосовал за изменения в огромном количестве".

"Я хочу поздравить Алису Вайдель с удвоением доли голосов "АдГ". Успехов и благослови бог Германию!" – написал Орбан.

The people of Germany voted for change in immense numbers. I want to congratulate @Alice_Weidel on doubling @AfD’s share of the votes. Good luck and God bless Germany!