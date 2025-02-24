В Молдове экс-пограничника признали виновным в содействии семи украинцам, бежавшим от мобилизации

Бывшего пограничника Молдовы признали виновным и оштрафовали за помощь семи гражданам Украины призывного возраста в том, чтобы они пересекли границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Бывшего сотрудника Пограничной полиции Молдовы признали виновным в содействии семи украинцам призывного возраста в незаконном пересечении границы.

По данным следствия, 42-летний пограничник встречал украинцев вблизи Брычен, размещал в гостинице в Единцах, откуда дальше отправлял в Бельцы. Далее украинцы планировали выехать в ЕС через румынскую границу.

Пограничника разоблачили после того, как на въезде в Румынию у этих граждан Украины не увидели штампов о въезде в Молдову и начали выяснять ситуацию.

Обвиняемый признал вину. По приговору суда ему будет на четыре года запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с въездом, выездом и транзитом иностранных граждан через Молдову. Также ему выписали штраф в размере 45 тысяч леев (более 100 тысяч гривен) и конфисковали автомобиль, который он использовал для перевозки украинцев.

Напомним, румынские пограничники и спасатели этой зимой неоднократно искали украинских граждан, рискнувших переходить границу через горы.

В январе спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

В начале декабря 2024 года в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.