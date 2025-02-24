У Польщі вважають, що Європі потрібен спільний фонд для фінансування оборони

Міністр фінансів Анджей Доманський вважає, що Європа та Велика Британія повинні створити спільну інституцію для фінансування свого переозброєння.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg у понеділок, 24 лютого, пише "Європейська правда".

За словами Доманського, Польща як головуюча в ЄС країна наразі працює над "всеосяжною концепцією" фінансування європейської оборони, яку вона представить найближчими тижнями.

Він зазначив, що Європа повинна мати одну спільну інституцію для фінансової підтримки "гігантських зусиль" з переозброєння.

"Це може бути фонд або банк, є, наприклад, концепція Банку переозброєння, яку ми також розглядаємо", – поділився польський міністр.

Доманський зазначив також, що Варшава вже багато місяців веде переговори щодо спільного фінансування оборони з Великою Британією і що подальші дискусії з канцлером казначейства Рейчел Рівз відбудуться під час майбутньої зустрічі G20.

Міністр фінансів зазначив, що Польща запропонувала ширше визначення оборонних витрат, що, за його словами, забезпечить "більш стійкі та довгострокові рішення", ніж бачення цього механізму Європейською комісією.

За словами польського міністра фінансів, його контури мають бути відомі не пізніше травня.

Польща, яка зараз головує в Європейському Союзі на ротаційній основі, закликає лідерів вжити заходів щодо спільних витрат на оборону після того, як президент США Дональд Трамп відсторонив їх від зустрічей з російськими посадовцями щодо майбутнього України.

А підвищення оборонних витрат стало пріоритетом у всьому блоці після того, як Трамп озвучив підвищену вимогу до союзників по НАТО витрачати на це 5% від ВВП.

Нагадаємо, грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Трампом.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці повинні "збільшити військові зусилля" у відповідь на війну між Україною і Росією, що триває.