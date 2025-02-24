В Польше считают, что Европе нужен общий фонд для финансирования обороны

Министр финансов Анджей Доманский считает, что Европа и Великобритания должны создать совместную институцию для финансирования своего перевооружения.

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg в понедельник, 24 февраля, пишет "Европейская правда".

По словам Доманского, Польша как председательствующая в ЕС страна сейчас работает над "всеобъемлющей концепцией" финансирования европейской обороны, которую она представит в ближайшие недели.

Он отметил, что Европа должна иметь одну общую институцию для финансовой поддержки "гигантских усилий" по перевооружению.

"Это может быть фонд или банк, есть, например, концепция Банка перевооружения, которую мы также рассматриваем", – поделился польский министр.

Доманский отметил также, что Варшава уже много месяцев ведет переговоры по совместному финансированию обороны с Великобританией и что дальнейшие дискуссии с канцлером казначейства Рэйчел Ривз состоятся во время предстоящей встречи G20.

Министр финансов отметил, что Польша предложила более широкое определение оборонных расходов, что, по его словам, обеспечит "более устойчивые и долгосрочные решения", чем видение этого механизма Европейской комиссией.

По словам польского министра финансов, его контуры должны быть известны не позднее мая.

Польша, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе на ротационной основе, призывает лидеров принять меры по совместным расходам на оборону после того, как президент США Дональд Трамп отстранил их от встреч с российскими чиновниками относительно будущего Украины.

А повышение оборонных расходов стало приоритетом во всем блоке после того, как Трамп озвучил повышенное требование к союзникам по НАТО тратить на это 5% от ВВП.

Напомним, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с Трампом.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны "увеличить военные усилия" в ответ на продолжающуюся войну между Украиной и Россией.