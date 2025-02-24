Дуда сумує, що саміти ЄС із Україною та США відбудуться не в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна пропонувала прийняти в себе саміти ЄС-США та ЄС-Україна, але від цієї ідеї відмовились.

Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки Польщі 24 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Засідання Ради нацбезпеки Польщі Дуда скликав, за його словами, у звʼязку з розпочатим "мирним процесом, який має на меті припинити російську агресію проти України".

Він також згадав про головування Польщі в Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що воно дозволить "порушити ключові теми, пов'язані зі зміцненням безпеки, а також зі зміцненням трансатлантичних відносин".

"Ось чому я повинен сказати, що я шкодую, що плани організації саміту ЄС-США і саміту ЄС-Україна в нашій країні… були відкинуті, оскільки це була б чудова можливість для таких переговорів", – додав польський президент.

Дуда не уточнив, про які саме саміти йдеться.

Раніше топдипломатка ЄС Кая Каллас оголосила, що 25 лютого здійснить візит до США, де обговорить з держсекретарем США Марко Рубіо, зокрема, роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Каллас також констатувала, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, містять у собі російські наративи.