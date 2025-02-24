Дуда грустит, что саммиты ЕС с Украиной и США состоятся не в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна предлагала принять у себя саммиты ЕС-США и ЕС-Украина, но от этой идеи отказались.

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности Польши 24 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Заседание Совета нацбезопасности Польши Дуда созвал, по его словам, в связи с начавшимся "мирным процессом, который имеет целью прекратить российскую агрессию против Украины".

Он также упомянул о председательстве Польши в Совете Европейского Союза и выразил надежду, что оно позволит "поднять ключевые темы, связанные с укреплением безопасности, а также с укреплением трансатлантических отношений".

"Вот почему я должен сказать, что я сожалею, что планы организации саммита ЕС-США и саммита ЕС-Украина в нашей стране... были отвергнуты, поскольку это была бы прекрасная возможность для таких переговоров", – добавил польский президент.

Дуда не уточнил, о каких именно саммитах идет речь.

Ранее топ-дипломат ЕС Кая Каллас объявила, что 25 февраля совершит визит в США, где обсудит с госсекретарем США Марко Рубио, в частности, роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Каллас также констатировала, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.