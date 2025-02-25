СМИ: крупные страны ЕС и глава ЕК против передачи Украине замороженных активов РФ

Страны ЕС могут прибегнуть к конфискации замороженных российских суверенных активов и передаче их Украине, чтобы получить голос в переговорах РФ и США, но несколько игроков выступают против такого шага.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

К счастью для Евросоюза, львиная доля этих средств – около 200 миллиардов евро – хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, США владеют лишь 5 миллиардами долларов.

Арест этих активов является радикальным вариантом, который почти наверняка гарантировал бы Европе больше места за столом переговоров после того, как США и Кремль отстранили ее от участия в недавних переговорах в Эр-Рияде.

Но в то время как министры финансов и руководители центральных банков собираются на этой неделе в Южной Африке на саммит G20, правительства ЕС остаются разделенными в том, докажет ли размораживание этих средств Трампу, что у Брюсселя все еще есть определенные мускулы – или же это будет иметь обратный эффект.

На фоне нависшей угрозы лишения Украины поддержки США ястребы утверждают, что размораживание денег и передача их Киеву позволит растерзанной войной стране одержать верх на поле боя и противостоять требованиям Трампа прекратить войну.

"(Замороженными российскими активами) мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину", – заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Страны Балтии и Северной Европы, соседи России, считают, что деньги должны быть переданы Украине немедленно. Эту позицию поддерживают Польша, Чехия и ведущий дипломат ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Но в противоположном лагере в Европе есть тяжеловесы – Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен – которые опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.

"Если вы разморозите (активы) и отдадите (их) Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", – сказал дипломат ЕС из последнего лагеря, который, как и другие цитируемые в этой статье, пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить деликатные переговоры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник настаивал на том, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны, но настаивал на том, что захват самих резервов был бы незаконным. Однако он отметил, что их замораживание дает важный рычаг влияния.

Сама Каллас признала, что шансы на конфискацию российских средств в ближайшем будущем невелики.

"Для этого нам нужна всеобщая поддержка. Пока что мы ее не имеем", – сказала она.

СМИ уже сообщали, что Европейский Союз изучает дополнительные способы использования замороженных на его территории активов России, включая их конфискацию для возмещения ущерба Украине.

По данным Reuters, Россия может согласиться на использование 300 млрд долларов суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на пятую часть страны, которую оккупируют российские войска.