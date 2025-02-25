Победитель выборов в Германии и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц направил в канцелярию Олафа Шольца "меморандум о взаимопонимании", цель которого – ограничить власть действующего канцлера, пока будет длиться переходный период перед сменой правительства.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

В понедельник Мерц сообщил, что направил федеральному правительству "меморандум о взаимопонимании", содержащий пункты, которые "мы считаем правильными по сотрудничеству на этом переходном этапе".

По данным издания, меморандум, направленный канцелярии Шольца, содержит три ключевых пункта:

– правительство Шольца больше не должно принимать никаких внешнеполитических решений, которые не были бы согласованы с ХДС/ХСС. То же касается и ключевых вопросов внутренней политики;

– нынешнее правительство больше не должно издавать никаких законов или распоряжений, а также принимать никаких правительственных решений;

– в министерствах больше не должно происходить никаких повышений или реорганизаций.

"Ожидается, что отныне мы действительно будем работать бок о бок и подготовим хороший переходный период, что правительство больше не будет принимать никаких долговременных решений без нашего участия", – заявил Мерц.

По информации издания, Шольц и Мерц должны встретиться "перед выходными" для начального обсуждения сотрудничества во время переходного периода, "вероятно, за кофе".

Вместе с тем, Мерц планирует на следующей неделе начать переговоры о коалиции с Социал-демократической партией, которая будет играть роль младшего партнера.

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