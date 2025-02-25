У Литві, де розміщена німецька бригада, хочуть зберегти міністра оборони ФРН

Радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте вважає, що коаліція консерваторів ХДС/ХСС, які перемогли на виборах у Німеччині, та соціал-демократів була б найкращим варіантом для Вільнюса.

Її слова цитує інформагентство BNS, повідомляє "Європейська правда".

За словами Скайсгіріте, коаліція німецьких консерваторів і соціал-демократів – "найкращий варіант для Литви, який може бути".

Радниця литовського президента додала, що Вільнюс також сподівається на збереження посади міністра оборони Німеччини за Борисом Пісторіусом, представником Соціал-демократичної партії.

"З ним проведено велику роботу з прийняття німецької бригади в Литві, і було б природно продовжити цю роботу", – зазначила вона.

На початку квітня 2024 року до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. А пізніше Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".