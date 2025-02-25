В Литве, где размещена немецкая бригада, хотят сохранить министра обороны ФРГ

Советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите считает, что коалиция консерваторов ХДС/ХСС, которые победили на выборах в Германии, и социал-демократов была бы лучшим вариантом для Вильнюса.

Ее слова цитирует информагентство BNS, сообщает "Европейская правда".

По словам Скайсгирите, коалиция немецких консерваторов и социал-демократов – "лучший вариант для Литвы, который может быть".

Советник литовского президента добавила, что Вильнюс также надеется на сохранение должности министра обороны Германии за Борисом Писториусом, представителем Социал-демократической партии.

"С ним проведена большая работа по принятию немецкой бригады в Литве, и было бы естественно продолжить эту работу", – отметила она.

В начале апреля 2024 года в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. А позже Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".