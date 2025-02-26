Дуда: Польща готова прийняти американські війська, якщо Німеччина їх не захоче

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Німеччина не хоче бачити американські війська на своїй території, то Польща буде рада їх прийняти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Дуда відповів на слова переможця виборів у Німеччині Фрідріха Мерца, який заявив, що президент США Дональд Трамп не дбає про Європу і що континент терміново потребує зміцнення власної оборони.

"Якщо Німеччина не хоче американських військ, не хоче партнерства зі Сполученими Штатами, ми дуже охоче приймемо партнерство зі Сполученими Штатами", – сказав польський президент.

"Я зацікавлений у тому, щоб перенести всю співпрацю, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, до Польщі. Дуже охоче", – додав Дуда.

Президент Польщі також скептично поставився до іншого припущення Мерца про те, що Європі, можливо, доведеться знайти заміну НАТО.

"НАТО без Сполучених Штатів? Все можливо, але який сенс? Якщо буде безпековий альянс без США, то його гарантії без найсильнішої держави світу будуть просто ілюзорними, – сказав Дуда.

"Надійний союзник – це, перш за все, Сполучені Штати, які за останні сто років неодноразово показували, що коли вони повертаються в гру, то здатні перервати будь-який збройний конфлікт, припинити його. Ми бачили це під час Першої світової війни, ми бачили це під час Другої світової війни, прямо тут, в Європі", – сказав президент Польщі.

Відповідно до польської політичної системи, уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском – опонентом Дуди – відіграє провідну роль у зовнішній і військовій політиці.

Туск також сильно проамериканськи налаштований, але він бере на себе ініціативу в зустрічах європейських лідерів, щоб визначити політику безпеки континенту в світлі того, що відбувається в США.

Нагадаємо, Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Тим часом Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у США – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.