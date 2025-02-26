Дуда: Польша готова принять американские войска, если Германия их не захочет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Германия не хочет видеть американские войска на своей территории, то Польша будет рада их принять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Дуда ответил на слова победителя выборов в Германии Фридриха Мерца, который заявил, что президент США Дональд Трамп не заботится о Европе и континент срочно нуждается в укреплении собственной обороны.

"Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с Соединенными Штатами", – сказал польский президент.

"Я заинтересован в том, чтобы перенести все сотрудничество, которое Германия имеет с Соединенными Штатами, в Польшу. Очень охотно", – добавил Дуда.

Президент Польши также скептически отнесся к другому предположению Мерца о том, что Европе, возможно, придется найти замену НАТО.

"НАТО без Соединенных Штатов? Все возможно, но какой смысл? Если будет безопасностный альянс без США, то его гарантии без сильнейшей державы мира будут просто иллюзорными, – сказал Дуда.

"Надежный союзник – это, прежде всего, Соединенные Штаты, которые за последние сто лет неоднократно показывали, что когда они возвращаются в игру, то способны прервать любой вооруженный конфликт, прекратить его. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во время Второй мировой войны, прямо здесь, в Европе", – сказал президент Польши.

Согласно польской политической системе, правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском – оппонентом Дуды – играет ведущую роль во внешней и военной политике.

Туск также сильно проамерикански настроен, но он берет на себя инициативу во встречах европейских лидеров, чтобы определить политику безопасности континента в свете происходящего в США.

Напомним, Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Тем временем Дуда столкнулся с критикой со стороны правящей коалиции из-за своей встречи с Дональдом Трампом в США – многие политики предположили, что американский лидер пренебрежительно отозвался о своем польском коллеге.