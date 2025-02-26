44,6% поляків бояться виводу американських військ з країни

44,6% поляків побоюються, що американські війська можуть бути виведені з Польщі як наслідок змін у відносинах між США та Росією, пов'язаних з президентством Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Поки що офіційно ніхто не говорить про виведення американських військ з Європи, в тому числі з Польщі, але є побоювання, що це може статися. "Наші співрозмовники не впевнені, що станеться після можливого перезавантаження на лінії Вашингтон-Москва", – повідомляє Rzeczpospolita.

44,6% респондентів опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita стурбовані тим, що американські війська можуть бути виведені з Польщі. 48,2% респондентів не мають таких побоювань.

При цьому серед прибічників владного табору кількість тих, хто боїться виводу американських військ, і тих, хто не боїться такого сценарію, розділилася практично порівну. Прибічники опозиції менше схильні мати подібні страхи.

Опитування показує, що виведення американських військ з Польщі більше бояться жінки, ніж чоловіки, а також 40-річні (56%) і люди з середньою освітою (54%).

Опитування було проведене 20-21 лютого 2025 року на вибірці з 1069 респондентів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Німеччина не хоче бачити американські війська на своїй території, то Польща буде рада їх прийняти.

А у Франції допускають розгортання у Німеччині озброєних ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.