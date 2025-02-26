44,6% поляков боятся вывода американских войск из страны

44,6% поляков опасаются, что американские войска могут быть выведены из Польши как следствие изменений в отношениях между США и Россией, связанных с президентством Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Пока официально никто не говорит о выводе американских войск из Европы, в том числе из Польши, но есть опасения, что это может произойти. "Наши собеседники не уверены, что произойдет после возможной перезагрузки на линии Вашингтон-Москва", – сообщает Rzeczpospolita.

44,6% респондентов опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita обеспокоены тем, что американские войска могут быть выведены из Польши. 48,2% респондентов не имеют таких опасений.

При этом среди сторонников правящего лагеря количество тех, кто боится вывода американских войск, и тех, кто не боится такого сценария, разделилось практически поровну. Сторонники оппозиции меньше склонны иметь подобные страхи.

Опрос показывает, что вывода американских войск из Польши больше боятся женщины, чем мужчины, а также 40-летние (56%) и люди со средним образованием (54%).

Опрос был проведен 20-21 февраля 2025 года на выборке из 1069 респондентов.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Германия не хочет видеть американские войска на своей территории, то Польша будет рада их принять.

А во Франции допускают развертывание в Германии вооруженных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.