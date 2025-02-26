Німецькі ультраправі прийняли до парламентської фракції двох своїх найодіозніших депутатів

До складу нової парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" після виборів 23 лютого увійшли два найбільш одіозні представники цієї партії, що в минулому відзначились скандальними заявами щодо нацизму і призвели до глибоких внутрішньопартійних конфліктів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Tagesschau.

Йдеться про двох правоекстремістських депутатів – Маттіаса Гельферіха і Максиміліана Кра.

Щодо Гельферіха, який не був членом попередньої парламентської фракції "АдН", триває процес виключення з партії. Політика, який називав себе "дружнім обличчям націонал-соціалізму", звинувачують у тому, що він погрожував однопартійцям і закликав до депортації громадян Німеччини з міграційним минулим.

Напередодні в регіональній групі Північного Рейну-Вестфалії обговорювалося питання про те, чи слід включати Гельфериха до складу фракції. Однак у вівторок він увійшов до її складу – і жоден депутат не оскаржив це.

Гельферіх хоче увійти до комітету з питань культури, щоб проводити "патріотичну культурну політику". Його хвилює "позитивне ставлення до нації та народу".

Максиміліан Кра не так давно втратив прихильність керівництва партії. Торік він був головним кандидатом "Альтернативи" на виборах до Європарламенту, однак його кандидатуру відкликали через численні скандали.

Колишнього співробітника Кра підозрювали в тому, що він був китайським шпигуном. Крім того, в одній з італійських газет Кра зробив заяву, в якій назвав той факт, що члени СС були злочинцями, "помилковим узагальненням". Це призвело до того, що французька ультраправа партія "Національне об'єднання" відмовилась від співпраці з "АдН" у Європарламенті.

За підсумками виборів 23 лютого "Альтернатива для Німеччини" опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.