Фотографія переможців виборів у Німеччині розпалила дискусію про представництво жінок

Фотографія членів партій-переможниць виборів у Німеччині, які розмовляють без присутності жодної жінки, викликала коментарі щодо недостатньої участі жінок у німецькій політиці.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Фото опублікував у соцмережі Х (Twitter) прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС), сестринської партії християнських демократів (ХДС). ХСС і ХДС разом, у єдиному блоці, перемогли на національних виборах у Німеччині в неділю.

На фото показані переговори між двома партіями, на яких присутні Зьодер і Фрідріх Мерц, який майже напевно замінить Олафа Шольца на посаді наступного канцлера країни. Серед шести учасників переговорів за столом немає жодної жінки.

Зображення викликало дискусію про недостатню участь жінок у переговорах і про частку жінок у новій нижній палаті парламенту країни.

Воно також викликало глузливі коментарі в соціальних мережах. Сатиричний сайт Postillon написав: "Союз захищається від критики, що на зустрічі не було жодної жінки: "А хто, по-вашому, накривав на стіл?".

Лідерка партії "Зелених" Франциска Брантнер сказала агентству, що "новий сирійський уряд, ймовірно, буде більш різноманітним, ніж переговорна команда ХДС".

Статистика Бундестагу показує, що 204 з 630 членів нового парламенту – жінки, що відповідає 32,4%. У ХДС частка жінок становить 22,6%, а в ХСС – 25%.

Найвища частка жінок у партії "Зелених" – 61,2%, а найнижча – в ультраправій "Альтернативі для Німеччини" – 11,8%.

Частка жінок у Соціал-демократичній партії становить 41,7%, а в Лівій партії – 56,2%.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах.

За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.