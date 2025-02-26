Фотография победителей выборов в Германии усилила дискуссию о представительстве женщин

Фотография членов партий-победительниц выборов в Германии, которые разговаривают без присутствия женщин, вызвала комментарии относительно недостаточного участия женщин в немецкой политике.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Фото опубликовал в соцсети Х (Twitter) премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, лидер Христианско-социального союза (ХСС), сестринской партии христианских демократов (ХДС). ХСС и ХДС вместе, в едином блоке, победили на национальных выборах в Германии в воскресенье.

На фото показаны переговоры между двумя партиями, на которых присутствуют Зёдер и Фридрих Мерц, который почти наверняка заменит Олафа Шольца на посту следующего канцлера страны. Среди шести участников переговоров за столом нет ни одной женщины.

Изображение вызвало дискуссию о недостаточном участии женщин в переговорах и о доле женщин в новой нижней палате парламента страны.

Оно также вызвало насмешливые комментарии в социальных сетях. Сатирический сайт Postillon написал: "Союз защищается от критики, что на встрече не было ни одной женщины: "А кто, по-вашему, накрывал на стол?".

Лидер партии "Зеленых" Франциска Брантнер сказала агентству, что "новое сирийское правительство, вероятно, будет более разнообразным, чем переговорная команда ХДС".

Статистика Бундестага показывает, что 204 из 630 членов нового парламента – женщины, что соответствует 32,4%. В ХДС доля женщин составляет 22,6%, а в ХСС – 25%.

Самая высокая доля женщин в партии "Зеленых" – 61,2%, а самая низкая – в ультраправой "Альтернативе для Германии" – 11,8%.

Доля женщин в Социал-демократической партии составляет 41,7%, а в Левой партии – 56,2%.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах.

По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.