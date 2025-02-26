В Норвегии туриста выдворили с запретом въезда на 5 лет за опасное вождение

В Норвегии иностранного туриста оштрафовали на почти 800 евро и выдворили из страны с запретом въезда на 5 лет за опасные действия за рулем.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Туриста из Китая, приехавшего на норвежские Лофотенские острова, оштрафовали на 9000 крон (почти 800 евро) и выдворили из Норвегии с запретом въезда на 5 лет из-за неадекватного управления автомобилем, что могло привести к ДТП.

Случай произошел еще на Новый год, однако информация о решении попала в СМИ только сейчас.

Водитель, двигаясь по заснеженной дороге, хаотично перестраивался, часто ехал по середине дороги или по встречной, что несколько раз заставляло встречные транспортные средства – и легковые авто, и тяжелые фуры – остановиться, чтобы избежать столкновения с ним.

Когда автомобиль догнала полиция, оказалось, что мужчина за рулем – трезвый и не чувствовал себя плохо.

За зафиксированные нарушения его лишили права на управление авто на территории Норвегии, оштрафовали на 9000 крон и приняли решение о выдворении с запретом въезда в страну в следующие 5 лет.

Следует отметить, что на Лофотенских островах дорожные условия зимой особенно опасны из-за специфики рельефа, частых поворотов дороги, ветра и темноты в течение большей части суток.

Этой зимой на Лофотенах произошли как минимум две серьезные аварии пассажирских автобусов, в обоих случаях они перевернулись и оказались частично в воде. В одной из аварий погибли три человека.

В прошлом году в Норвегии оштрафовали туриста на Шпицбергене на более 1100 долларов за чрезмерное приближение к моржу.