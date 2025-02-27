Вероятная глава МИД Австрии: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы

Лидер австрийской либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер, которая может занять пост главы МИД в новом правительстве Австрии, предостерегла от продиктованного мира в Украине.

Об этом она сказала во время дебатов в парламенте в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Майнль-Райзингер выступила против продиктованного мира, который "лишь поверхностно предлагает мир". По ее словам, справедливый мир и гарантии безопасности для Украины необходимы.

Она также раскритиковала переговоры между США и Россией по Украине без участия последней за столом переговоров.

"Ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы – вот что должно быть девизом", – сказал лидер NEOS.

Она подчеркнула, что война – это не просто борьба за территорию, это борьба за суверенитет Украины, а также за образ жизни в Европе.

Кроме того, по мнению Майнль-Райзингер, последние несколько дней показали, что фундаментально "прочная связь трансатлантических отношений дала трещину". Поэтому ЕС, по ее словам, должен обеспечить собственную безопасность.

"Было много разговоров о тревожных звонках и поворотном моменте, теперь за словами должны следовать дела", – требует Майнль-Райзингер.

27 февраля стало известно, что три политические партии Австрии договорились о формировании коалиционного правительства, которое не будет включать ультраправую Австрийскую партию свободы, получившую больше всего голосов на выборах в сентябре.

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