У Польщі передали до суду справу щодо смертельної масової бійки футбольних фанатів

У Польщі передали до суду звинувачення стосовно футбольних фанатів, які у 2023 році брали участь у масовій бійці в Тарнуві, що призвело до загибелі однієї людини.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружна прокуратура у Тарнуві спрямувала до суду звинувачення у справі щодо масової бійки футбольних фанатів у 2023 році, внаслідок чого одна людина загинула.

Всього перед судом постануть 60 осіб.

Дев’ятьом ключовим підозрюваним висунули обтяжуючі звинувачення щодо участі у бійці, що призвела до смерті людини, за що загрожує від року до 10 років позбавлення волі.

Решту судитимуть за активну участь у бійці з летальними наслідками, з можливими санкціями від 3 місяців до 5 років ув’язнення.

Серед підозрюваних – особи віком від 17 до 41 років.

Події, яких стосується справа, сталися у містечку Радлув під Тарнувом перед футбольним матчем 5 серпня 2023 року. Фанати чисельністю від 70 до 100 осіб почали бійку між собою, застосовуючи різні підручні засоби і піротехніку, у деяких виявились мачете і пневматика. Одному з фанатів влучили піротехнічним засобом у живіт, внаслідок чого він загинув на місці.

Під час розслідування опитали понад 100 свідків. 25 підозрюваних перебували під вартою, щодо решти на час розслідування застосували м’якші запобіжні заходи.

У Латвії в січні скликали спеціальну нараду уряду після заворушень фанатів у центрі Риги.

У Римі отримали поранення троє фанатів іспанського футбольного клубу внаслідок сутичок з італійськими фанами.