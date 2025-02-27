В Польше передали в суд дело о смертельной массовой драке футбольных фанатов в Тарнуве

В Польше передали в суд обвинения в отношении футбольных фанатов, которые в 2023 году участвовали в массовой драке в Тарнуве, что привело к гибели одного человека.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружная прокуратура в Тарнуве направила в суд обвинения по делу о массовой драке футбольных фанатов в 2023 году, в результате чего один человек погиб.

Всего перед судом предстанут 60 человек.

Девяти ключевым подозреваемым выдвинули отягчающие обвинения в участии в драке, которая привела к смерти человека, за что грозит от года до 10 лет лишения свободы.

Остальных будут судить за активное участие в драке с летальным исходом, с возможными санкциями от 3 месяцев до 5 лет заключения.

Среди подозреваемых – лица в возрасте от 17 до 41 года.

События, которых касается дело, произошли в городке Радлув под Тарнувом перед футбольным матчем 5 августа 2023 года. Фанаты численностью от 70 до 100 человек начали драку между собой, применяя различные подручные средства и пиротехнику, у некоторых оказались мачете и пневматика. Одному из фанатов попали пиротехническим средством в живот, в результате чего он погиб на месте.

В ходе расследования опросили более 100 свидетелей. 25 подозреваемых находились под стражей, в отношении остальных на время расследования применили более мягкие меры пресечения.

В Латвии в январе созвали специальное совещание правительства после беспорядков фанатов в центре Риги.

В Риме получили ранения трое фанатов испанского футбольного клуба в результате столкновений с итальянскими фанами.