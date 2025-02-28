У партії Качинського критикують "Конфедерацію" за нагнітання ненависті до України

Євродепутат від головної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Патрик Які критикує діяльність партії "Конфедерація", яка значною мірою ґрунтується на нагнітанні ненависті до України та українців.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі RMF FM.

"Мені не подобається нагнітання ненависті до України та українців", – сказав Які, коментуючи поведінку лідера "Конфедерації" Кшиштофа Босака і кандидата в президенти від партії Славоміра Менцена зокрема в контексті провокаційної поїздки останнього до Львова.

На думку євродепутата, Польща повинна з користю використати ситуацію з її допомогою Україні і, наприклад, врегулювати проблему Волинського злочину, а загравання з антиукраїнськими настроями є неконструктивним.

"Треба поставити собі питання, як ми хочемо будувати архітектуру безпеки у цій частині Європи, нагнітаючи ненависть до України", – заявив Які.

За його словами, таку архітектуру треба будувати з країнами Балтії, північними країнами, але і з Україною, "оскільки якщо не буде України, ми матимемо кордони з Росією".

Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Як повідомлялося, Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри до політиків.

Разом з тим, Менцен не є лідером президентських рейтингів, де фаворитами вважаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви кандидата в президенти Польщі від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, які той зробив під час візиту до Львова 24 лютого.