В партии Качиньского критикуют "Конфедерацию" за нагнетание ненависти к Украине

Евродепутат от главной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Патрик Яки критикует деятельность партии "Конфедерация", которая в значительной степени основывается на нагнетании ненависти к Украине и украинцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире RMF FM.

"Мне не нравится нагнетание ненависти к Украине и украинцам", – сказал Яки, комментируя поведение лидера "Конфедерации" Кшиштофа Босака и кандидата в президенты от партии Славомира Менцена в частности в контексте провокационной поездки последнего во Львов.

По мнению евродепутата, Польша должна с пользой использовать ситуацию с ее помощью Украине и, например, урегулировать проблему Волынского преступления, а заигрывание с антиукраинскими настроениями является неконструктивным.

"Надо задать себе вопрос, как мы хотим строить архитектуру безопасности в этой части Европы, нагнетая ненависть к Украине", – заявил Яки.

По его словам, такую архитектуру надо строить со странами Балтии, северными странами, но и с Украиной, "поскольку если не будет Украины, мы будем иметь границы с Россией".

Славомир Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Как сообщалось, Менцен недавно нарастил позиции в рейтинге доверия к политикам.

Вместе с тем, Менцен не является лидером президентских рейтингов, где фаворитами считаются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления кандидата в президенты Польши от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомира Менцена, которые тот сделал во время визита во Львов 24 февраля.