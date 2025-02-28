У Франції знову покритикували Азербайджан за "дестабілізацію" французької Нової Каледонії

В уряді Франції знову розкритикували "дестабілізаційну політику" Азербайджану щодо французької заморської території Нова Каледонія, зокрема підтримку закликів до її незалежності.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це заявив міністр у справах заморських територій Манюель Вальс під час поїздки на Нову Каледонію – архіпелаг у Тихому океані неподалік Австралії.

Міністр Вальс заявив, що Франція "задіє усі інструменти" для протидії зовнішньому втручанню у ситуацію довкола Нової Каледонії, та розкритикував "дестабілізаційну політику" Азербайджану.

"Азербайджан… намагається не лише впливати на політичні дебати, використовувати кризові моменти на зразок тих, які нещодавно проходила Нова Каледонія, але й вести політику втручання і відтак дестабілізації", – заявив Манюель Вальс.

Він зазначив, що риторика Азербайджану щодо Нової Каледонії виглядає дивно.

"Заяви з вимогою більшої демократії, більшого захисту з боку країни, де не практикуються демократичні підходи, яка провела справжню етнічну чистку у Карабаху, добре показують, що її інтерес не у тому, щоб когось тут захищати, а у тому, щоб шкодити Франції", – сказав міністр.

У той же тиждень, коли французький міністр прибув на архіпелаг для дискусій щодо майбутнього статусу території, низку журналістів із французьких заморських територій запросили до Азербайджану від імені організації "Бакинська ініціатива" для "посилення медійних зв’язків між Азербайджаном і націями, що постраждали від французької колоніальної політики".

Влітку 2024 року в Азербайджані за підтримки Баку пройшов з’їзд пронезалежницьких політсил та рухів із заморських територій Франції, під час якого вони оголосили про заснування "руху за звільнення колоній".

У листопаді 2024 року Париж проігнорував кліматичний саміт у Баку після заяв президента Азербайджану Ільхама Алієва про "колоніальний гніт" Франції щодо її сучасних заморських територій.

Манюель Вальс запевнив, що Париж буде боротися з усіма формами зовнішнього втручання.

"Свобода слова і думки, дискусії стосовно міжнародних питань – все це збережеться… Але брати участь у форумах, у діях, метою яких є зашкодити стратегічним інтересам Франції – це неприйнятно. І французька держава задіє усі інструменти, щоб перешкоджати цьому", – наголосив міністр.

Підтримку Азербайджаном ініціатив за незалежність французьких заморських територій пов’язують із партнерством між Францією та Вірменією, історичним супротивником Азербайджану.

Нагадаємо, у травні 2024 року Нову Каледонію охопили масштабні заворушення через ініціативу виборчої реформи Парижа. Корінне населення, канаки, стверджували, що вона скерована проти них і заблокує їхні прагнення до незалежності.

У результаті заворушень були вбиті 13 людей, з яких двоє поліцейських, а сотні отримали поранення. Для врегулювання ситуації Франція направила до Нової Каледонії тисячі військових і поліцейських.

У червні президент Франції Емманюель Макрон призупинив виборчу реформу.