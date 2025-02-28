Во Франции снова покритиковали Азербайджан за "дестабилизацию" французской Новой Каледонии

В правительстве Франции снова раскритиковали "дестабилизационную политику" Азербайджана в отношении французской заморской территории Новая Каледония, в частности поддержку призывов к ее независимости.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс во время поездки на Новую Каледонию – архипелаг в Тихом океане недалеко от Австралии.

Министр Вальс заявил, что Франция "задействует все инструменты" для противодействия внешнему вмешательству в ситуацию вокруг Новой Каледонии, и раскритиковал "дестабилизационную политику" Азербайджана.

"Азербайджан... пытается не только влиять на политические дебаты, использовать кризисные моменты вроде тех, которые недавно проходила Новая Каледония, но и вести политику вмешательства и дестабилизации", – заявил Манюэль Вальс.

Он отметил, что риторика Азербайджана относительно Новой Каледонии выглядит странно.

"Заявления с требованием большей демократии, большей защиты со стороны страны, где не практикуются демократические подходы, которая провела настоящую этническую чистку в Карабахе, хорошо показывают, что ее интерес не в том, чтобы кого-то здесь защищать, а в том, чтобы вредить Франции", – сказал министр.

В ту же неделю, когда французский министр прибыл на архипелаг для дискуссий о будущем статусе территории, ряд журналистов из французских заморских территорий пригласили в Азербайджан от имени организации "Бакинская инициатива" для "усиления медийных связей между Азербайджаном и нациями, пострадавшими от французской колониальной политики".

Летом 2024 года в Азербайджане при поддержке Баку прошел съезд пронезависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, в ходе которого они объявили об учреждении "движения за освобождение колоний".

В ноябре 2024 года Париж проигнорировал климатический саммит в Баку после заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о "колониальном гнете" Франции в отношении ее современных заморских территорий.

Манюэль Вальс заверил, что Париж будет бороться со всеми формами внешнего вмешательства.

"Свобода слова и мысли, дискуссии по международным вопросам – все это сохранится... Но участвовать в форумах, в действиях, целью которых является навредить стратегическим интересам Франции – это неприемлемо. И французское государство задействует все инструменты, чтобы препятствовать этому", – подчеркнул министр.

Поддержку Азербайджаном инициатив за независимость французских заморских территорий связывают с партнерством между Францией и Арменией, историческим противником Азербайджана.

Напомним, в мае 2024 года Новую Каледонию охватили масштабные беспорядки из-за инициативы избирательной реформы Парижа. Коренное население, канаки, утверждали, что она направлена против них и заблокирует их стремление к независимости.

В результате беспорядков были убиты 13 человек, из которых двое полицейских, а сотни получили ранения. Для урегулирования ситуации Франция направила в Новую Каледонию тысячи военных и полицейских.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон приостановил избирательную реформу.