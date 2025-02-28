В Германии присудили штраф на 7900 евро за драку из-за "зарезервированного" шезлонга

В Германии суд распорядился вынести штраф в размере около 7900 евро за драку, которая произошла между двумя посетителями сауны люксового отеля.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, пишет "Европейская правда".

Один из мужчин занял два шезлонга в сауне роскошного отеля, застелив их полотенцем и халатом. Таким образом он демонстрировал, что оба лежака "заняты". Вскоре другой мужчина убрал вещи с одного из шезлонгов и лег на него.

Вскоре после этого между двумя мужчинами возник спор, переросший в драку. Мужчина, который "зарезервировал" шезлонги, ударил другого мужчину кулаком в лицо и сломал ему нос. Перелом потребовал хирургического вмешательства, и пострадавшему пришлось три дня провести в больнице.

Региональный суд Нюрнберга-Фюрта присудил пострадавшей стороне около 7900 евро компенсации за боль и страдания, а также за причиненный ущерб.

Однако, поскольку мужчина, которого ударили, без разрешения убрал вещи своего нападавшего, суд признал его частично ответственным и уменьшил сумму иска на четверть. Решение суда является окончательным.

Пострадавший мужчина хотел отсудить 5 тысяч евро компенсации за боль и страдания, а также возмещение расходов на лечение на общую сумму 6 500 евро. Суд уменьшил эту сумму на 25 процентов из-за поведения жертвы нападения, способствовавшего его совершению.

По мнению судей, "бронирование" шезлонгов не было разрешенным. Однако истец должен был сообщить о ситуации персоналу отеля, а не действовать самостоятельно.

Напомним, в Норвегии иностранного туриста оштрафовали на почти 800 евро и выдворили из страны с запретом въезда на пять лет за опасные действия за рулем.

В прошлом году в Норвегии оштрафовали туриста на Шпицбергене на более 1100 долларов за чрезмерное приближение к моржу.