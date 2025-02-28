У Німеччині закликають включити в уряд більше німців зі Сходу, який "поглинає" "АдН"

Прем’єр-міністр східнонімецької землі Тюрингія від партії ХДС Маріо Фойгт закликав до збільшення кількості східних німців на керівних посадах у новому федеральному уряді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Spiegel.

Фойгт наголосив, що Схід "повинен мати місце за столом переговорів і в уряді". Він також закликав приділяти більше уваги східнонімецьким проблемам, таким як розвиток сільської місцевості, і здійснювати інвестиції в інфраструктуру.

Фойгт вважає, що ці кроки підходять для того, щоб стримати зростання рейтингу ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Глава уряду Саксонії від ХДС Міхаель Кречмер також закликав зробити Схід "пріоритетом" для нового федерального уряду. Після зустрічі прем'єр-міністрів східних земель цього тижня Кречмер зосередився на питаннях міграції, витрат на енергоносії та скорочення бюрократії. Він сказав, що федеральні землі мають "конкретні ідеї для нового старту на Сході".

Голова партії ХДС у землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце назвав результат федеральних виборів поразкою християнських демократів на Сході країни. За його словами, країна політично розділена.

"Якщо ми хочемо змінити це, нам потрібна політика в Берліні, яка більше зосереджена на східнонімецьких проблемах", – сказав християнський демократ.

За підсумками виборів 23 лютого "Альтернатива для Німеччини" стала найсильнішою партією у всіх п'яти східнонімецьких землях. У Саксонії та Саксонії-Ангальт ця ультраправа партія набрала понад 37%, а в Тюрингії – 38,6%.

"АдН" також отримала прямі мандати майже у всіх округах, тоді як християнські демократи не виграли жодного.

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