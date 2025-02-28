В Германии призывают включить в правительство больше немцев с Востока, который "поглощает" "АдГ"

Премьер-министр восточногерманской земли Тюрингия от партии ХДС Марио Фойгт призвал к увеличению количества восточных немцев на руководящих должностях в новом федеральном правительстве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Spiegel.

Фойгт подчеркнул, что Восток "должен иметь место за столом переговоров и в правительстве". Он также призвал уделять больше внимания восточногерманским проблемам, таким как развитие сельской местности, и осуществлять инвестиции в инфраструктуру.

Фойгт считает, что эти шаги подходят для того, чтобы сдержать рост рейтинга ультраправой "Альтернативы для Германии".

Глава правительства Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер также призвал сделать Восток "приоритетом" для нового федерального правительства. После встречи премьер-министров восточных земель на этой неделе Кречмер сосредоточился на вопросах миграции, расходов на энергоносители и сокращения бюрократии. Он сказал, что федеральные земли имеют "конкретные идеи для нового старта на Востоке".

Председатель партии ХДС в земле Саксония-Анхальт Свен Шульце назвал результат федеральных выборов поражением христианских демократов на Востоке страны. По его словам, страна политически разделена.

"Если мы хотим изменить это, нам нужна политика в Берлине, которая больше сосредоточена на восточногерманских проблемах", – сказал христианский демократ.

По итогам выборов 23 февраля "Альтернатива для Германии" стала сильнейшей партией во всех пяти восточногерманских землях. В Саксонии и Саксонии-Анхальт эта ультраправая партия набрала более 37%, а в Тюрингии – 38,6%.

"АдГ" также получила прямые мандаты почти во всех округах, тогда как христианские демократы не выиграли ни одного.

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