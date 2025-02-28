Прем’єр Норвегії: звинувачення Трампа "є глибоко необґрунтованими"

Про підтримку України на тлі скандалу у Білому домі заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Його слова цитує канал tv2, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що ми сьогодні побачили у Білому домы, є серйозним та невтішним. Україна все ще потребує підтримки США, а безпека та майбутнє України також важливі і для США, і для Європи",– стверджує він.

За словами Стьоре, звинувачення президлента США Дональда Трампа в тому, що Зеленський грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, "є глибоко необґрунтованим, і це твердження, від якого я дистанціююся". .

"Президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ у дуже складний і жорстокий час під ударами Росії… Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого та тривалого миру в Україні",– додає він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про свою підтримку України та Зеленського вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.