Премьер Норвегии: обвинения Трампа "глубоко необоснованны"

О поддержке Украины на фоне скандала в Белом доме заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Его слова цитирует канал tv2, сообщает "Европейская правда".

"То, что мы сегодня увидели в Белом доме, является серьезным и неутешительным. Украина все еще нуждается в поддержке США, а безопасность и будущее Украины также важны и для США, и для Европы",– утверждает он.

По словам Стёре, обвинение президлента США Дональда Трампа в том, что Зеленский играет в азартные игры с Третьей мировой войной, "глубоко необоснованно, и это утверждение, от которого я дистанцируюсь". .

"У президента Владимира Зеленского сильная поддержка в Украине, широкая поддержка в Европе, и он провел свой народ в очень сложное и жестокое время под ударами России… Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и длительного мира в Украине",– добавляет он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О своей поддержке Украины и Зеленского уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.