Прем'єр Британії на зустрічі з усіма лідерами ЄС попросить їх збільшити тиск на Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушає до Брюсселя в понеділок, щоб закликати Європу подвоїти зусилля, спрямовані на знищення "військової машини" глави Кремля Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

Стармер, який перебуває в Брюсселі з метою сприяння перезавантаженню відносин з Європейським Союзом після Brexit, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а потім пообідає з лідерами 27 країн-членів ЄС – вперше після виходу Великої Британії з блоку.

Він закликатиме європейських лідерів посилити тиск на Путіна. Зокрема, Стармер наголосить, що обіцянка президента США Дональда Трампа посилити санкційний і тарифний тиск на Москву, якщо не буде укладена угода про припинення війни в Україні, збентежило російського лідера.

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"Ми повинні бачити, що всі союзники активізуються, особливо в Європі", – заявить Стармер, згідно з коментарями, наданими його офісом.

"Я тут, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над продовженням тиску, націленого на енергетичні доходи і компанії, що забезпечують його ракетні заводи, щоб зруйнувати військову машину Путіна", – скаже Кір Стармер.

Як повідомлялося, під час неформального саміту лідерів Європейського Союзу 3 лютого у Брюсселі можуть бути обговорені заяви нового президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, а також питання воєнної допомоги Україні у нових геополітичних умовах.

Нагадаємо, що глава Євроради Антоніу Кошта надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальний саміт 3 лютого, що буде присвячений темі європейської оборони.