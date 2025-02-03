Премьер Британии на встрече со всеми лидерами ЕС попросит их увеличить давление на Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется в Брюссель в понедельник, чтобы призвать Европу удвоить усилия, направленные на уничтожение "военной машины" главы Кремля Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters.

Стармер, который находится в Брюсселе с целью содействия перезагрузке отношений с Европейским Союзом после Brexit, встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а затем пообедает с лидерами 27 стран-членов ЕС – впервые после выхода Великобритании из блока.

Он будет призывать европейских лидеров усилить давление на Путина. В частности, Стармер подчеркнет, что обещание президента США Дональда Трампа усилить санкционное и тарифное давление на Москву, если не будет заключено соглашение о прекращении войны в Украине, смутило российского лидера.

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"Мы должны видеть, что все союзники активизируются, особенно в Европе", – заявит Стармер, согласно комментариям, предоставленным его офисом.

"Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, нацеленного на энергетические доходы и компании, обеспечивающие его ракетные заводы, чтобы разрушить военную машину Путина", – скажет Кир Стармер.

Как сообщалось, во время неформального саммита лидеров Европейского Союза 3 февраля в Брюсселе могут быть обсуждены заявления нового президента США Дональда Трампа по Гренландии, а также вопрос военной помощи Украине в новых геополитических условиях.

Напомним, что глава Евросовета Антониу Кошта направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальный саммит 3 февраля, который будет посвящен теме европейской обороны.