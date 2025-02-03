Автосалон Tesla в Гааге разрисовали свастиками

Автосалон Tesla в Гааге в Нидерландах разрисовали антинацистскими лозунгами и свастиками.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел прошлой ночью с магазином Tesla в гаагском районе Ипенбург.

Неизвестные нарисовали на фасаде свастики и лозунги "Нет нацизму" и "Фашисты, от***тесь" – вероятно, в ответ на неоднозначные действия американского миллиардера Илона Маска, который является владельцем компании.

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Напомним, на мероприятии по случаю инаугурации Трампа в понедельник Илон Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.

Сам Маск ответил на критические комментарии, отметив, что его очень утомляют атаки в стиле "все являются Гитлером".

В правительстве Польши призвали граждан не покупать Tesla из-за заявлений Маска.

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