Автосалон Tesla в Гааге разрисовали свастиками
Новости — Понедельник, 3 февраля 2025, 11:37 —
Автосалон Tesla в Гааге в Нидерландах разрисовали антинацистскими лозунгами и свастиками.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел прошлой ночью с магазином Tesla в гаагском районе Ипенбург.
Неизвестные нарисовали на фасаде свастики и лозунги "Нет нацизму" и "Фашисты, от***тесь" – вероятно, в ответ на неоднозначные действия американского миллиардера Илона Маска, который является владельцем компании.
Напомним, на мероприятии по случаю инаугурации Трампа в понедельник Илон Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.
Сам Маск ответил на критические комментарии, отметив, что его очень утомляют атаки в стиле "все являются Гитлером".
В правительстве Польши призвали граждан не покупать Tesla из-за заявлений Маска.
Читайте также: Альтернатива для Илона Маска: зачем соратник Трампа вмешивается в немецкие выборы.