Орбан: без переговоров Украина станет Афганистаном Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал к переговорам в войне России против Украины и заявил, что без них Украина рискует стать Афганистаном Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает "Европейская правда".

Орбан назвал большой ошибкой то, что в феврале 2022 года Запад включился в помощь Украине.

"Надо было немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры. С самого начала было понятно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем полномасштабную войну. Это не было вариантом. Единственный способ помочь Украине сегодня – это прекращение огня и мир", – заявил он.

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При этом, по мнению Орбана, в начале полномасштабного вторжения достичь прекращения огня было проще.

Он также возразил, что Запад не предоставил Украине достаточно оружия, из-за чего были потеряны время и люди.

"Никакого оружия было бы недостаточно. Запад может выиграть эту войну, только если отправит в Украину своих солдат. А мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему сейчас нужен Трамп", – отметил венгерский премьер, добавив, что слабые лидеры вызывают войны, сильные создают мир.

Он также возразил, что российский лидер Владимир Путин не удовлетворится захваченными территориями и пойдет дальше.

"Никто не знает, что происходит в голове Путина. Нет смысла спекулировать. Но нам сейчас нужна дипломатия. Европейцы считают, что морально не вести переговоры. Это абсурд!

Это то, что вы должны делать на войне! Иначе она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", – заявил Орбан.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией по завершению войны проходят "достаточно хорошо".

Президент Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.