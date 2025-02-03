МЗС Фінляндії створило окремий розділ на сайті для громадян, які їдуть добровольцями в Україну

Міністерство закордонних справ Фінляндії створило на сайті сторінку-путівник для своїх громадян, які вирішили добровольцями воювати у силах оборони України, та їхніх родичів з відповідями на найбільш поширені запитання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті МЗС Фінляндії створили окрему сторінку з базовою інформацією для фінських громадян, які вирішили їхати воювати добровольцями на боці України, та для їхніх родичів з відповідями на найбільш поширені запитання.

Сторінка включає більше десятка розділів, починаючи від того, чи може добровольцям загрожувати якась відповідальність у Фінляндії, та продовжуючи поясненнями для таких ситуацій як поранення, полон, зникнення безвісти, повернення речей загиблих добровольців, посмертні виплати, документальні процедури у Фінляндії у разі загибелі бійця.

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"Україна веде легітимну оборонну війну у відповідь на протиправну загарбницьку війну Росії згідно зі Статутом ООН. Фінляндія підтримує Україну у багато способів, але не відправляє нікого для участі у бойових діях і не заохочує до цього. МЗС не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях добровольцями, але допомагає таким фінам в Україні згідно із законом про консульські послуги", – зазначили у вступному розділі.

У Фінляндії приєднання фінів до лав сил оборони України не вважається злочином, проте громадянам Фінляндії загрожує відповідальність на батьківщині, якщо з’являться підозри у їхній причетності до воєнних злочинів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року повідомляли про загибель в Україні 26-річного добровольця з Фінляндії Вілле Мюккянена. Інформацію про це розкрили за бажанням його родини. На той час він був п’ятим загиблим фінським добровольцем.

Минулого тижня у Києві прощались із 19-річним полякам Філіпом Антосяком, який залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.

Президент Чехії на День незалежності країни посмертно нагородив чеського добровольця Карела Кучеру, який захищав Україну у лавах Іноземного легіону і загинув під Бахмутом. У Чехії охочим доєднатись до сил оборони України потрібно отримувати дозвіл президента країни, щоб не мати проблем із законом.