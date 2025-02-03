МИД Финляндии создало отдельный раздел на сайте для граждан, едущих добровольцами в Украину

Министерство иностранных дел Финляндии создало на сайте страницу-путеводитель для своих граждан, которые решили стать в ряды ВСУ, и их родственников с ответами на наиболее распространенные вопросы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте МИД Финляндии создали отдельную страницу с базовой информацией для финских граждан, которые решили ехать воевать добровольцами на стороне Украины, и для их родственников с ответами на наиболее распространенные вопросы.

Страница включает более десятка разделов, начиная от того, может ли добровольцам угрожать какая-то ответственность в Финляндии, и продолжая объяснениями для таких ситуаций, как ранение, плен, исчезновение без вести, возвращение вещей погибших добровольцев-иностранцев, посмертные выплаты, документальные процедуры в Финляндии в случае гибели бойца.

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"Украина ведет легитимную оборонительную войну в ответ на противоправную захватническую войну России согласно Уставу ООН. Финляндия поддерживает Украину многими способами, но не отправляет никого для участия в боевых действиях и не поощряет к этому. МИД не рекомендует и не призывает к участию в боевых действиях добровольцами, но помогает таким финнам в Украине по закону о консульских услугах", – отметили во вступительном разделе.

В Финляндии присоединение финнов в ряды сил обороны Украины не считается преступлением, однако гражданам Финляндии грозит ответственность на родине, если появятся подозрения в их причастности к военным преступлениям.

Напомним, в августе 2024 года сообщали о гибели в Украине 26-летнего добровольца из Финляндии Вилле Мюккянена. Информацию об этом раскрыли по желанию его семьи. В то время он был пятым погибшим финским добровольцем.

На прошлой неделе в Киеве прощались с 19-летним поляком Филипом Антосяком, который оставил обучение в Британии и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.

Президент Чехии на День независимости страны посмертно наградил чешского добровольца Карела Кучеру, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона и погиб под Бахмутом. В Чехии желающим присоединиться к силам обороны Украины нужно получать разрешение президента страны, чтобы не иметь проблем с законом.