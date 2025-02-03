Латвийцы стали чаще ездить в Россию, несмотря на предупреждения спецслужб

Несмотря на регулярные призывы латвийских властей к жителям не ездить в Россию, количество поездок в страну-агрессора в прошлом году выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности Латвии (СГБ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Служба подчеркивает, что одной из приоритетных целей вербовки российских спецслужб по-прежнему являются лица, имеющие доступ к охраняемой информации.

СГБ констатировала, что некоторые должностные лица латвийских государственных учреждений и самоуправлений по-прежнему недооценивают высокие риски контактов с иностранцами, особенно во время пребывания в России или союзных ей странах.

Реклама:

Жители Латвии, посещающие Россию, являются для российских спецслужб удобными объектами для вербовки, отмечают в СГБ. Несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел не ездить в Россию, в прошлом году в среднем почти 2000 жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию.

Для сравнения, в 2023 году в Россию ежемесячно выезжали в среднем 1000 жителей Латвии.

Увеличение количества тех, кто посещает Россию, во многом связано с затягиванием войны в Украине. Жители Латвии, у которых есть родственники, имущество или другие дела в России, больше не могли или не хотели откладывать свои поездки в Россию, говорится в докладе.

Кроме того, возникает ощущение привыкания к войне в Украине и потеря бдительности в отношении рисков, исходящих от России.

В прошлом году российские спецслужбы чаще всего прямо или косвенно вербовали для осуществления вредной деятельности граждан Латвии, заинтересованных в легкой наживе, – безработных молодых людей, студентов, лиц с криминальным прошлым, малообеспеченных лиц с прокремлевской ориентацией.

Такие люди, как правило, не проходили специальной подготовки, поскольку от них ожидалось выполнение заданий невысокой сложности.

В докладе СГБ также анализируется деятельность белорусских спецслужб. В прошлом году эти службы продолжали работать против Латвии в основном со своей территории.

Регулярные поездки латвийских подданных в эту страну, несмотря на предупреждения СГБ и Министерства иностранных дел, предоставили белорусским спецслужбам широкий круг лиц для сбора разведданных и вербовки.

В прошлом году латвийские власти ежемесячно фиксировали в среднем около 5 000 случаев поездок жителей Латвии в Беларусь. Количество поездок увеличилось благодаря введению в Беларуси безвизового режима.

В прошлом году несколько граждан Латвии были задержаны в Беларуси. Белорусские правоохранительные органы обвинили задержанных в различных уголовных преступлениях и воспользовались возможностью подробно расспросить их о событиях в Латвии.

Некоторые из задержанных, в обмен на снятие обвинений, участвовали в белорусской пропагандистской деятельности, то есть давали интервью, восхваляющие Беларусь и унижающие Латвию, на телеканалах, контролируемых режимом Лукашенко.

Белорусские спецслужбы в прошлом году продолжали взаимодействовать с российскими спецслужбами, а также получали информацию для удовлетворения потребностей российской разведки, отметили в СГБ.

Как сообщалось, МИД Латвии собирается ввести ограничения визовых заявлений на прием и въезд в Латвию для граждан России и Беларуси.

Ранее в Латвии парламентская фракция "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект, ограничивающий сделки, которые угрожают национальной безопасности; это предусматривает запрет на приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси.

Также в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.