Ультраправые в Германии получили 2,3 млн евро от ультраправого из Австрии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" задекларировала одноразовое пожертвование в размере около 2,35 млн евро за считанные недели перед досрочными выборами в Бундестаг.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Согласно реестру Бундестага, одно из крупнейших пожертвований в пользу "АдГ" сделал австриец Герхард Динглер. Он является бывшим региональным менеджером ультраправой Австрийской партии свободы.

Динглер объяснил свой шаг тем, что обеспокоен дальнейшей эскалацией войны в Украине, поскольку только "Альтернатива для Германии" не допустит передачу Киеву крылатых ракет Taurus.

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Немецкие СМИ ранее также сообщали, что австриец намерен пожертвовать 6395 агитационных плакатов в поддержку "АдГ", которые будут развешаны по всей Германии в дополнение к официальной агитации партии.

Вклад Динглера – это уже третье крупное пожертвование, о котором немецкая ультраправая партия сообщила с 21 января. Предыдущие взносы составляли 999 тысяч евро и 1,5 млн евро.

В Германии о любом пожертвовании в пользу партии, превышающем 35 тысяч евро, необходимо сообщить президенту Бундестага.

В последних опросах "Альтернатива для Германии" стабильно держится на втором месте после консервативного блока ХДС/ХСС с 20-21% голосов.

Но популярность консерваторов падает после того, как они пошли на сотрудничество с ультраправыми для принятия жестких иммиграционных мер.