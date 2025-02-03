Школи на грецькому Санторіні лишать закритими у вівторок через продовження землетрусів

Школи на грецькому Санторіні залишаться зачиненими другий день поспіль після рішення сейсмологів продовжити надзвичайні запобіжні заходи на острові, де сплеск сейсмічної активності в останні дні викликав занепокоєння щодо потенційно потужного землетрусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Експерти закликали жителів і гостей острова зберігати пильність і дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Окрім закриття шкіл, експерти закликали громадськість уникати великих зібрань у закритих приміщеннях, а також уникати відвідування та перебування в гавані Аммуді та Старому Хаборі Санторіні.

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Серед десятків землетрусів біля узбережжя Аморгоса було зафіксовано землетрус магнітудою 4,9. Землетрус магнітудою 4,4 був зафіксований о 15:05, знову ж таки біля узбережжя Аморгоса. О 15:38 був зафіксований новий поштовх магнітудою 3,9.

Транспортні компанії збільшили кількість рейсів, щоб полегшити життя людям, які бажають покинути острів.

Поромний оператор Attica Group повідомив, що його судно Kissamos прибуде на Санторіні незабаром після опівночі і попливе до Пірея.

У понеділок на грецькому вулканічному острові Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб після сплеску сейсмічної активності.

Санторіні є одним з головних туристичних напрямків Греції: у 2023 році його відвідали 3,4 мільйона людей.

Запобіжні заходи були також запроваджені на кількох прилеглих островах Егейського моря після того, як за останні три дні в цьому регіоні було зафіксовано понад 200 підводних землетрусів.

Відомий грецький сейсмолог Герасімос Пападопулос застерігає, що нинішня серія землетрусів може свідчити про наближення більш масштабної події.

Разом з тим грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою на тлі сейсмічної активності.