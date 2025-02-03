Школы на греческом Санторини оставят закрытыми во вторник из-за продолжения землетрясений

Школы на греческом Санторини останутся закрытыми второй день подряд после решения сейсмологов продолжить чрезвычайные меры предосторожности на острове, где всплеск сейсмической активности в последние дни вызвал беспокойство относительно потенциально мощного землетрясения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Эксперты призвали жителей и гостей острова сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.

Кроме закрытия школ, эксперты призвали общественность избегать больших собраний в закрытых помещениях, а также избегать посещения и пребывания в гавани Аммуди и Старом Хаборе Санторини.

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Среди десятков землетрясений у побережья Аморгоса было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 15:05, опять же у побережья Аморгоса. В 15:38 был зафиксирован новый толчок магнитудой 3,9.

Транспортные компании увеличили количество рейсов, чтобы облегчить жизнь людям, желающим покинуть остров.

Паромный оператор Attica Group сообщил, что его судно Kissamos прибудет на Санторини вскоре после полуночи и поплывет в Пирей.

В понедельник на греческом вулканическом острове Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб после всплеска сейсмической активности.

Санторини является одним из главных туристических направлений Греции: в 2023 году его посетили 3,4 миллиона человек.

Меры предосторожности были также введены на нескольких близлежащих островах Эгейского моря после того, как за последние три дня в этом регионе было зафиксировано более 200 подводных землетрясений.

Известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предостерегает, что нынешняя серия землетрясений может свидетельствовать о приближении более масштабного события.

Вместе с тем греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию на фоне сейсмической активности.