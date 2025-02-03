Против 17-летнего венгра открыли дело из-за "шутки" о стрельбе в школе

В Венгрии против 17-летнего ученика из города Бая возбудили уголовное дело после того, как он в соцсетях заявил о намерениях якобы устроить стрельбу в школе.

Об этом полиция Венгрии сообщила в понедельник, 3 февраля, пишет "Европейская правда".

Венгерские правоохранители говорят, что 17-летний ученик опубликовал в соцсети пост на английском языке со словами: "Следующим стрелком в школе буду я".

Фото: полиция Венгрии

Несколько учеников, которые увидели пост, были встревожены этим и "недавними изменениями в поведении" своего одноклассника, поэтому сообщили об этом классному руководителю. Кроме того, 24 февраля об угрозе также сообщили в полицию.

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Следователи полицейского участка Байи допросили нескольких учеников и учителей, после чего пришли в квартиру подростка, конфисковали его устройства и доставили в отделение полиции.

"Подростка допросили как подозреваемого в совершении преступления, связанного с интернет-агрессией. Парень сказал, что написал пост, чтобы высмеять стрельбу в американских школах, что он имел в виду это как шутку и что он не имел в виду это серьезно", – добавили в полиции Венгрии.

Там отметили, что с 1 января 2025 года в стране вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, согласно которым усилена ответственность за распространение угроз в интернете.

Отметим, в некоторых европейских странах в течение прошлого года были случаи нападения детей на учеников своей школы, которые иногда завершались смертельно.

В январе нападение с ножом произошло в гимназии городка Списка Стара Вес, что на севере Словакии под границей с Польшей. В результате полученных ранений два человека погибли.