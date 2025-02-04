Молдова засудила порушення свого повітряного простору БПЛА, що залетів з України
У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили інцидент з порушенням повітряного простору країни безпілотником, що залетів з території України 3 лютого.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
В МЗС засудили інцидент і зазначили, що подібні дії створюють потенційну загрозу для нацбезпеки і громадян Молдови.
"Влада Молдови аналізує обставини інциденту і веде активний діалог з міжнародними партнерами для запобігання подібним ситуаціям та збільшення безпеки повітряного простору", – зазначили в МЗС Молдови.
Нагадаємо, 3 лютого у Міноборони Молдови повідомили, що вночі військовий БПЛА залетів у повітряний простір Молдови з території України, а за деякий час перетнув кордон у напрямку України.
У відомстві не надали більше деталей щодо типу безпілотника і того, кому він належав.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.
Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.