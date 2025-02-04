Молдова осудила нарушение своего воздушного пространства БПЛА, залетевшим из Украины

В Министерстве иностранных дел Молдовы осудили инцидент с нарушением воздушного пространства страны беспилотником, залетевшим с территории Украины 3 февраля.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В МИД осудили инцидент и отметили, что подобные действия создают потенциальную угрозу для нацбезопасности и граждан Молдовы.

"Власти Молдовы анализируют обстоятельства инциеднту и ведут активный диалог с международными партнерами для предотвращения подобных ситуаций и усиления безопасности воздушного пространства", – отметили в МИД Молдовы.

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Напомним, 3 февраля в Минобороны Молдовы сообщили, что ночью военный БПЛА залетел в воздушное пространство Молдовы с территории Украины, а через некоторое время пересек границу в направлении Украины.

В ведомстве не предоставили больше деталей относительно типа беспилотника и того, кому он принадлежал.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.