Греті Тунберг у Швеції висунули звинувачення у непокорі поліції

Кліматичну активістку Грету Тунберг звинувачують у непокорі поліції після протесту проти Ізраїлю в Королівському технологічному інституті в Стокгольмі навесні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Близько 20 осіб зібралися на акцію протесту 29 травня, але вона не була санкціонована.

Згідно з поліцейським описом інциденту, деякі з них були в масках, а люди "роззявляли роти і кричали".

Реклама:

Майже всі протестувальники були заарештовані, семеро з них, включно з Тунберг, зараз звинувачені у невиконанні наказів поліції на місці події.

На початку вересня минулого року Тунберг двічі затримували на пропалестинських акціях.

Вона також протестувала проти участі ізраїльської представниці на минулорічному Євробаченні у Мальме.

Стокгольмський окружний суд торік 8 травня визнав Грету Тунберг винною за двома пунктами звинувачення в непокорі громадському порядку через акції протесту біля парламенту в березні 2024 року.