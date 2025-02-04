Грете Тунберг в Швеции предъявили обвинение в неповиновении полиции

Климатическую активистку Грету Тунберг обвиняют в неповиновении полиции после протеста против Израиля в Королевском технологическом институте в Стокгольме весной прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Около 20 человек собрались на акцию протеста 29 мая, но она не была санкционирована.

Согласно полицейскому описанию инцидента, некоторые из них были в масках, а люди "открывали рты и кричали".

Реклама:

Почти все протестующие были арестованы, семеро из них, включая Тунберг, сейчас обвинены в невыполнении приказов полиции на месте происшествия.

В начале сентября прошлого года Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.

Она также протестовала против участия израильской представительницы на прошлогоднем Евровидении в Мальме.

Стокгольмский окружной суд в прошлом году 8 мая признал Грету Тунберг виновной по двум пунктам обвинения в неповиновении общественному порядку из-за акции протеста возле парламента в марте 2024 года.