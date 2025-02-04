Біля грецького Санторіні зафіксували найсильніший землетрус за останні дні

Неподалік популярного грецького курортного острова Санторіні, де в останні дні спостерігається сейсмічна активність, у вівторок, 4 лютого, зафіксували найсильніший за останні дні підземний поштовх.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус силою 5 балів за шкалою Ріхтера зафіксували після 15:00 за місцевим часом між Санторіні та іншим островом Аморгос.

Він став найсильнішим за останні дні в районі, де останні дні спостерігається інтенсивна сейсмічна активність.

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Загалом за останні три дні в морській акваторії між Санторіні, Аморгосом та прилеглим островом Іос було зафіксовано близько 550 підземних поштовхів. Їх продовжили фіксувати протягом вівторка.

Через сплеск сейсмічної активності на Санторіні напередодні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Хоча грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою, сотні людей уже покинули острів.