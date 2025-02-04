Возле греческого Санторини зафиксировали сильнейшее землетрясение за последние дни

Неподалеку от популярного греческого курортного острова Санторини, где в последние дни наблюдается сейсмическая активность, во вторник, 4 февраля, зафиксировали сильнейший за последние дни подземный толчок.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера зафиксировали после 15:00 по местному времени между Санторини и другим островом Аморгос.

Оно стало самым сильным за последние дни в районе, где последние дни наблюдается интенсивная сейсмическая активность.

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Всего за последние три дня в морской акватории между Санторини, Аморгосом и прилегающим островом Иос было зафиксировано около 550 подземных толчков. Их продолжили фиксировать в течение вторника.

Из-за всплеска сейсмической активности на Санторини накануне закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Хотя греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию, сотни людей уже покинули остров.