В Брюсселе анонсировали "важный прогресс" в создании спецтрибунала по преступлению агрессии

Коалиция государств по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины на 13-м заседании, которое состоялось во вторник в Брюсселе, отметили дальнейший прогресс в разработке этого института.

Об этом передает "Европейская правда".

На 13-м заседании международной Ключевой группы старших юридических экспертов были заложены правовые основы специального трибунала, в частности ключевые элементы его устава.

Генеральный Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции по итогам заседания заявил о "важном прогрессе" в создании трибунала, "который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений".

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"Однако тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует", – подчеркнул Берсе.

Хотя о характере прогресса публично не сообщалось, по информации "ЕвроПравды", о запуске спецтрибунала объявят в Киеве в апреле 2025-го.

Обсуждения относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал проходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

В ноябре 2024-го Коалиция государств по созданию спецтрибунала согласовала ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и разработала дорожную карту с "конкретными дальнейшими шагами".

Подробнее – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.